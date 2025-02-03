Алаудинов прокомментировал подрыв основателя батальона «Арбат»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что виновные в подрыве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве должны понести наказание.

«Враги, которые нанесли такой удар, должны понести наказание», — сказал он.

По его словам, «они однозначно получат по заслугам».

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Инцидент произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был Саркисян. В результате он потерял часть левой ноги и впал в кому, позднее стало известно, что он не выжил. При взрыве также пострадали охранник главы Федерации бокса Олег Касперович и еще несколько человек. Касперович был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Госдуме заявили об украинском следе во взрыве в ЖК «Алые паруса».