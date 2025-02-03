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Подросток-беглец напал на двух полицейских в Петербурге

В Петербурге подросток-беглец напал на двух полицейских
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Global Look Press

В Петербурге 14-летний подросток-беглец напал на полицейских во время задержания. Об этом со ссылкой на ГУ МВД сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 2 февраля. Полицейским поступило сообщение, что из местного социального центра сбежал несовершеннолетний. Стражи порядка нашли подростка возле дома №37 на Каменноостровском проспекте, однако тот стал сопротивляться и распылил в лица правоохранителей перцовый баллончик.

Подростка все же задержали и передали законным представителям. После случившегося оба полицейских обратились к врачам — у них диагностировали химические ожоги лица. Им оказали необходимую медицинскую помощь и правоохранители продолжили нести службу.

Сведения о случившемся переданы в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ярославской области ребенок получил ожоги из-за петарды, брошенной ему за шиворот.

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