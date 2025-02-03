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Одержимая чувствами к своему гинекологу пациентка преследовала его несколько месяцев

Британка преследовала гинеколога, у которого наблюдалась много лет
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Жительница Великобритании несколько месяцев преследовала своего гинеколога, думая, что испытывает к нему романтические чувства. Доктор начал опасаться за себя и свою семью и обратился в полицию. Об этом сообщает The Daily Mail.

После очередного посещения доктора Мартина Фарруджи его 59-летняя пациентка Лиза Биверс оставила врачу записку с просьбой связаться с ней, в случае, если его сердце не занято. После того, как женщина не получила ответа, она отправила ему несколько писем с похожим содержанием на его рабочую электронную почту. На этом преследовательница не остановилась: она завалила гинеколога открытками и подарками. Записывалась к нему через ассистентов, которые не знали о ее странностях, и приходила в больницы, где принимал врач.

Пациентка обманом заполучила телефон доктора, представившись секретарю больницы его коллегой, а после этого отправила ему десятки любовных SMS. По словам Фарруджи, это заставило серьезно обеспокоиться своей безопасностью и безопасностью семьи, и он заявил на преследовательницу в полицию. Мужчина признался, что все время испытывал сильную тревогу, также ему постоянно снились ночные кошмары.

Дело нарушительницы рассматривал суд, который признал Биверс виновной: женщину освободили из-под стражи под залог и запретили контактировать с жертвой.

Ранее участница «Мисс Россия-2023» сообщила о преследованиях сталкером.

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