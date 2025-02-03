Против главреда чувашского издания возбудили дело за критику полицейских

РБК: в Чувашии завели дело на главреда издания «Взятка» за критику полиции

Следователи в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении главного редактора местного издания «Взятка» Эдуарда Мочалова из-за публикации с критикой местных полицейских. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что дело завели после заявления начальника отдела участковых полиции Моргаушского района Чувашии Дмитрия Григорьева и его подчиненной Марины Николаевой, которые посчитали материал Мочалова оскорбительным. Они утверждают, что материал «Моргаушская полиция достойна только кандалы, а не похвалы» оскорбляет их честь и достоинство.

В публикации Мочалов описал историю семьи фермеров из деревни Ятманкино, Моргаушского района Чувашии, которые в 2024 году обнаружили пропажу сена. Главред «Взятки» обвинил местных полицейских в бездействии по данному делу, а также в халатном отношении к своей службе.

Издание подчеркивает, что 27 января 2025 года следователи провели у Мочалова обыски, в рамках которых изъяли всю оргтехнику.

Против журналиста возбудили дело по статье Уголовного кодекса России «Оскорбление представителя власти».

До этого Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главного редактора издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее журналистку Фельгенгауэр заочно арестовали за неисполнение обязанностей иноагента.