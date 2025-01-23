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Стало известно, где провела ночь пропавшая в Курской области школьница

Курская школьница не возвращалась домой, так как боялась наказания
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Telegram-канал «Актуальный Курск»

Девятилетняя девочка из Железногорска Курской области, которую около суток искали сотни человек, рассказала, почему она не вернулась домой от подруги. По словам школьницы, она боялась, что бабушка отругает ее за позднее возвращение. Об этом ребенок рассказала в беседе с Telegram-каналом «Актуальный Курск».

По предварительной информации, девочка провела ночь в подъезде соседнего дома, где находится квартира ее подруги. Вернуться домой, как объяснила школьница, она решила, потому что ей «стало скучно».

До этого в правоохранительных органах сообщили, что школьница, пропавшая в Железногорске Курской области, найдена живой. Девочка пропала 22 января. Родители сообщили о том, что дочь не вернулась от подруги, которая живет в соседнем подъезде, тем же вечером. Поиски длились около суток.

Ранее педагог перечислила фразы родителей, которые провоцируют ребенка на уход из дома.

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