Bangkok Post: три тайские женщины были спасены с фермы для выработки яйцеклеток в Грузии

Тайских женщин спасли с «фермы для выработки яйцеклеток» в Грузии, пишет Bangkok Post.

Три тайские женщины были освобождены из-под контроля китайских преступников, занимавшихся незаконным сбором человеческих яйцеклеток на территории Грузии. Операция по их спасению стала возможной благодаря усилиям Павены Хонгсакулы, основательницы Фонда Павены для детей и женщин.

По словам Павены, информация о преступной схеме поступила от другой пострадавшей, которая смогла вернуться в Таиланд в сентябре 2023 года, заплатив банде около $2000 за свое освобождение. Женщина рассказала, что на ферме по сбору яйцеклеток до сих пор удерживаются другие тайцы, не имеющие средств для выкупа.

Совместные действия полиции иностранных дел Таиланда, возглавляемой генерал-майором Сурапан Тайпрасерт, и Интерпола позволили спасти еще трех женщин, которые вернулись на родину.

Одна из пострадавших, отвечая на вопросы, рассказала, что увидела объявление о вакансии с обещанием заработка в $17 тысяч. Ей предложили работу суррогатной матери в Грузии, заверив, что это законно. Работодатель оплатил оформление визы и другие расходы на поездку.

Как выяснилось, китайские преступники, управлявшие этим местом, обманывали женщин: вместо суррогатного материнства им вводили гормоны для стимуляции яичников, а затем под анестезией собирали яйцеклетки. Некоторым пострадавшим вообще не выплачивали деньги.

Ранее ученые выяснили, как яйцеклетки «готовятся» к зачатию.