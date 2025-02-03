Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщин спасли с «фермы для выработки яйцеклеток» в Грузии

Bangkok Post: три тайские женщины были спасены с фермы для выработки яйцеклеток в Грузии
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тайских женщин спасли с «фермы для выработки яйцеклеток» в Грузии, пишет Bangkok Post.

Три тайские женщины были освобождены из-под контроля китайских преступников, занимавшихся незаконным сбором человеческих яйцеклеток на территории Грузии. Операция по их спасению стала возможной благодаря усилиям Павены Хонгсакулы, основательницы Фонда Павены для детей и женщин.

По словам Павены, информация о преступной схеме поступила от другой пострадавшей, которая смогла вернуться в Таиланд в сентябре 2023 года, заплатив банде около $2000 за свое освобождение. Женщина рассказала, что на ферме по сбору яйцеклеток до сих пор удерживаются другие тайцы, не имеющие средств для выкупа.

Совместные действия полиции иностранных дел Таиланда, возглавляемой генерал-майором Сурапан Тайпрасерт, и Интерпола позволили спасти еще трех женщин, которые вернулись на родину.

Одна из пострадавших, отвечая на вопросы, рассказала, что увидела объявление о вакансии с обещанием заработка в $17 тысяч. Ей предложили работу суррогатной матери в Грузии, заверив, что это законно. Работодатель оплатил оформление визы и другие расходы на поездку.

Как выяснилось, китайские преступники, управлявшие этим местом, обманывали женщин: вместо суррогатного материнства им вводили гормоны для стимуляции яичников, а затем под анестезией собирали яйцеклетки. Некоторым пострадавшим вообще не выплачивали деньги.

Ранее ученые выяснили, как яйцеклетки «готовятся» к зачатию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами