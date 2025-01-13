Ученые выяснили, как яйцеклетки «готовятся» к зачатию

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, что яйцеклеткам в подготовке к зачатию «помогает» тельце Бальбиани. Эта особая структура без мембраны, которая собирает ключевые молекулы (такие как РНК и белки), обеспечивающие правильное развитие эмбриона. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Исследуя рыбок данио с использованием сверхточных методов визуализации, ученые обнаружили, что тельце Бальбиани формируется через фазовое разделение. На начальном этапе молекулы собираются в жидкие капли, которые затем стабилизируются, превращаясь в твердую структуру. Ключевую роль в этом процессе играет белок Bucky Ball, а микротрубочки обеспечивают его правильное формирование, предотвращая хаотичное распределение молекул.

Ученые также выявили список новых генов, регулирующих процесс формирования тельца, что открывает путь к более глубокому изучению механизмов полярности яйцеклеток и эмбрионального развития.

Эти открытия имеют значительные перспективы: понимание механизмов формирования тельца Бальбиани может не только улучшить подходы к репродуктивной медицине, но и дать новые знания о нейродегенеративных заболеваниях.

Ученые объяснили, что твердые структуры, часто встречающиеся в клетках, обычно связаны с развитием каких-либо патологий. Примером таких структур являются прионы — белки, которые необратимо изменяются, повреждают клетки и вызывают серьезные заболевания мозга.

Однако тельца Бальбиани формируются в клетках во время их нормального развития, строго контролируются организмом и могут разрушаться, когда в них больше нет необходимости. Когда тельца Бальбиани распадаются, они доставляют важные молекулы (рибонуклеопротеины) в определённую область яйцеклетки, помогая ей правильно развиваться. Исследователи намерены продолжить испытания, чтобы выяснить, можно ли наделить обычные прионы свойствами телец Бальбиани, разработав тем самым новый метод лечения заболеваний мозга.

Ранее ученые выяснили, что женское бесплодие может быть вызвано мутацией.