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Криминалист объяснил, как распознать маньяка на сайте знакомств

Криминалист Игнатов: на сайтах знакомств маньяка выдает настойчивость
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Shutterstock

Криминалист Михаил Игнатов поделился способами вычислить маньяка на сайтах знакомств или в толпе. Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам собеседника, сразу сделать это невозможно, так как люди такого типа могут притворяться кем угодно и хорошо относиться к новой знакомой, например, говорить комплименты.

Однако если человек настойчиво приглашает на встречу, это должно насторожить. В случае, если желание пойти есть, важно выбрать людное место, где прохожие смогут помочь.

Стоит также обратить внимание на внешние характеристики.

«У маньяков колючий, неприятный взгляд. Они смотрят исподлобья и не умеют прятать свой взгляд», – поделился Игнатов.

По мнению криминалиста, лучше знакомиться на работе или в кругах, где о человеке можно узнать больше информации. Таким образом человек сможет уберечь себя и будет знать, чего ожидать от нового знакомого.

Как полагает специалист, ментальные проблемы маньяка нередко идут из детства. Например, он мог видеть, как отец избивал мать, и перенес эту модель на отношения с женами или другими окружающими.

Ранее психолог объяснила, чего стоит избегать в анкете на сайтах знакомств.

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