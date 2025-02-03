Криминалист объяснил, как распознать маньяка на сайте знакомств

Криминалист Михаил Игнатов поделился способами вычислить маньяка на сайтах знакомств или в толпе. Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам собеседника, сразу сделать это невозможно, так как люди такого типа могут притворяться кем угодно и хорошо относиться к новой знакомой, например, говорить комплименты.

Однако если человек настойчиво приглашает на встречу, это должно насторожить. В случае, если желание пойти есть, важно выбрать людное место, где прохожие смогут помочь.

Стоит также обратить внимание на внешние характеристики.

«У маньяков колючий, неприятный взгляд. Они смотрят исподлобья и не умеют прятать свой взгляд», – поделился Игнатов.

По мнению криминалиста, лучше знакомиться на работе или в кругах, где о человеке можно узнать больше информации. Таким образом человек сможет уберечь себя и будет знать, чего ожидать от нового знакомого.

Как полагает специалист, ментальные проблемы маньяка нередко идут из детства. Например, он мог видеть, как отец избивал мать, и перенес эту модель на отношения с женами или другими окружающими.

Ранее психолог объяснила, чего стоит избегать в анкете на сайтах знакомств.