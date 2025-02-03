Россиянам рассказали, в какое время дня не стоит пить кофе

Кофе не стоит пить сразу после пробуждения, поскольку утром уровень кортизола находится на пике, и напиток может быть попросту неэффективен. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Кроме того, специалист посоветовал воздержаться от кофе в вечернее время.

«Кофеин стимулирует центральную нервную систему, помогая временно чувствовать себя бодрым. Однако, если вы пьете кофе слишком поздно вечером, это может нарушить ваш сон, а на следующий день вы почувствуете усталость и снижение продуктивности», — пояснил Белоусов.

Он добавил, что чрезмерное и позднее употребление кофеина может вызывать синдром отмены — чувство усталости и снижение концентрации после окончания его действия.

Врач-диетолог Наталья Павлюк до этого перечислила самые опасные добавки к кофе. Одной из них, по ее словам, является алкоголь.

Еще одна вредная добавка — сладкие сиропы, поскольку они являются жидким вариантом сахара. Чрезмерное их употребление может привести к набору веса, а также увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, отметила эксперт.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще пить кофе.