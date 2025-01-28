Шестилетней девочке ампутировали ногу, застрявшую между вагоном поезда и платформой

Во Франции шестилетней девочке ампутировали ногу, застрявшую между под поездом и платформой, сообщает газета Le Dauphiné.

Несчастный случай произошел вечером 24 января на железнодорожной станции Сент-Илер-дю-Розье в Верхней Савойе. Девочка в сопровождении матери и старшего брата выходила из вагона, когда ее лодыжка застряла в подножке поезда, который уже начал движение. Причиной трагедии свидетели назвали «ужасное стечение обстоятельств».

По предварительным данным, женщина пропустила свою остановку и проводник подал сигнал о выходе пассажирки, не заметив, что ее дети еще не покинули вагон. 12-летнему сыну женщины удалось выпрыгнуть на платформу, но его сестра замешкалась и повредила ногу.

Подоспевшие на место спасатели помогли девочке освободиться из ловушки и доставили ее в больницу. Врачи сначала решили провести частичную ампутацию, но, учитывая тяжесть травм, отрезали ей ногу по колено. Полиция проводит проверку.

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