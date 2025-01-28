Врач перечислила самые опасные добавки к кофе

Алкоголь является одной из самых опасных добавок к кофе. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Любые количества алкоголя современной наукой считаются вредными. Алкоголь содержит не только алкоголь, но еще и сахара, то есть здесь двойной удар», — пояснила специалист.

Еще одна вредная добавка, по ее словам, — сладкие сиропы, поскольку они являются жидким вариантом сахара. Чрезмерное их употребление может привести к набору веса, а также увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, отметила врач.

Что касается сливок, их следует с осторожностью добавлять людям, страдающим сердечно-сосудистыми патологиями, поскольку продукт содержит много жиров, добавила Павлюк.

Согласно опросу, проведенному сетью фитнес-клубов DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», более 20% россиян стали пить кофе чаще по сравнению с 2023 годом. 18% наоборот — реже. Большинство респондентов (64%) не разрешают пить кофе своим детям до 15 лет, 36% не видят в этом ничего плохого.

Ранее врач рассказала, кому не следует употреблять кофеин.