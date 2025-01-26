Россияне стали чаще пить кофе

Более 20% россиян стали пить кофе чаще по сравнению с 2023 годом. 18% наоборот — реже. Большинство опрошенных (64%) не разрешают пить кофе своим детям до 15 лет, 36% не видят в этом ничего плохого. Таковы результаты опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ежедневно пьет кофе 71% опрошенных, несколько раз в неделю — 19% респондентов, 9% — только раз в неделю и даже реже. Когда последний раз пили кофе не смогли вспомнить 2% человек.

Самый популярный кофейный напиток среди россиян — капучино. Его выбрали 24% опрошенных. Латте выбрали 20%, американо — 10%, флэт уайт — 8%, столько же — айс кофе. По 5% респондентов выбрали растворимый сублимированный кофе и фильтр-кофе. По 3% — фраппе, эспрессо, моккачино (мокко), «3в1». Почти 2% выбрали латте макиато, по 1% — без кофеина и макиато. Кроме этого, респонденты назвали матчу на кокосовом молоке, зеленый кофе, горячий бамбл, дрип-кофе, раф, кофе по-восточному, арабику и кофе, сваренный собственноручно в турке.

Интересно, что предпочтения по кофе утром примерно такие же как перечислены выше, но растворимый сублимированный пьют чаще — 7%, а американо реже — только 10%. 6% респондентов вообще не пьют кофе с утра. Также среди «утреннего» кофе: американо с молоко, дрип-кофе, бамбл с тоником, растворимый, раф с карамельным сиропом и кофе, приготовленный обязательно в гейзерной кофеварке.

Чаще всего россияне пьют кофе дома и на работе (по 35%), на ходу — 17%, в кафе или ресторане — 15%. За один «присест» большинство (88%) выпивает только одну чашку кофе, 5% — две подряд, столько же — больше двух чашек, 1% — максимум половину чашки.

Самую частую добавку для кофе — молоко выбрали 23% респондентов. 15% предпочитают корицу, чуть меньше — 13% любят альтернативное молоко, столько же — сироп. 10% любят сливки, 7% — сахар, 5% — специи. По 4% респондентов выбрали апельсиновый сок и отсутствие чего-либо. 3% опрошенных любят добавлять маршмеллоу, по 1% — лимон или перец. Кстати, один человек выбрал чеснок в качестве добавки для кофе.

Ежемесячные траты на кофе у большинства опрошенных (84%) не превышают 1 тысячи рублей, до 5 тысячи рублей — у 15%, 1% респондентов тратит на кофе до 10 тысяч рублей в месяц.

Видимо, речь идет о кофеманах. Потому что в своей непреодолимой зависимости к кофе признались 47% человек. Они не рассматривают никаких вариантов для отказа от кофе. 40% опрошенных никогда об этом не задумывались, так как не так часто пьют кофе. 10% честно признались, что хотели бы совсем отказаться от кофе, 2% поделились планами перейти на кофе без кофеина.

На вопрос, в каких случаях люди могут отказаться от кофе, 25% назвали период перед сном, чтобы не страдать бессонницей, а также рекомендации от врача. В случае сдачи анализа от кофе отказываются 11%, столько же — после отбеливания зубов. По 2% — перед бессонной ночью или в день тренировки в фитнес-клубе, 1% — во время деловых встреч и важных мероприятий.

Ранее россиянам посоветовали полезную альтернативу компоту.