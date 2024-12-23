Британка очнулась после инсульта и заговорила по-итальянски, пишет Mirror.

Алтия Брайден из Лондона утверждает, что инсульт, который она перенесла, дал ей способность говорить на итальянском языке, несмотря на то, что она никогда не была в Италии. Согласно медицинским исследованиям, у британки развился синдром иностранного акцента — редкое состояние, при котором речь человека звучит так, словно он «приехал из другой страны».

«Я провела три месяца после инсульта, думая, что больше никогда не смогу говорить», — рассказала женщина.

С течением времени Алтия вообще начала свободно говорить по-итальянски, хотя никогда не изучала этот язык.

«Я понятия не имею, как это происходит, мой мозг просто преобразует английское слово в итальянское», — объяснила она.

Брайден добавила, что врачи считают ее случай медицинским чудом, так как никто из них не сталкивался с подобным.

«Я стараюсь оставаться позитивной и оптимистичной, но иногда чувствую себя артисткой в цирке», — признается женщина.

Сейчас Алтия проходит курс реабилитации и признается, что ощущает себя не в своей тарелке.

«Я пока не встречала никого с синдромом иностранного акцента. Трудно без такой поддержки», — пожаловалась британка.

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