Ученые выяснили, как ожидания от других людей влияют на принятие нами решений

Японские ученые выяснили, как наш мозг использует предсказания о поведении других людей при принятии решений. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они выявили ключевые зоны мозга, отвечающие за этот процесс. Работа опубликована в журнале The Journal of Neuroscience (JN).

В эксперименте участники выполняли компьютерное задание, где им нужно было выбрать между двумя вариантами, но итоговый результат зависел не только от их решения, но и от выбора другого человека. Ученые сравнили активность мозга в трех различных сценариях: когда человек принимал решение с учетом чужого выбора, когда просто предсказывал поведение другого и когда действовал самостоятельно.

Результаты показали, что при прогнозировании действий других людей активируются различные зоны мозга. Однако только амигдала проявляла повышенную активность в тех случаях, когда участник корректировал свой выбор, опираясь на ожидания относительно другого человека. Также исследователи обнаружили, что задняя поясная кора обрабатывает информацию о вероятном выборе другого, а правый дорсолатеральный префронтальный кортекс реагирует на наименее ожидаемые решения.

По словам ведущего автора исследования Хироюки Накахары, команда стремилась выявить самые базовые механизмы социального взаимодействия, исключив дополнительные факторы, которые могут влиять на процесс принятия решений в реальных ситуациях. В будущих исследованиях ученые планируют глубже понять, как мозг адаптируется к изменяющимся условиям и использует прогнозы о других людях для выбора наилучшего варианта.

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