Стая обезьян держит в страхе жителей одного из районов Сингапура

В Сингапуре 30 обезьян ворвались в дома и мародерствовали на кухнях

В Сингапуре жители одного из районов пожаловались на нашествие стаи обезьян. Об этом сообщает издание Zaobao.

По словам потерпевших, в конце января в районе Пунггол появилось не менее 30 диких обезьян. Сначала животных заметили на подземных парковках — они бродили по ним в поисках еды, переворачивая мусорные баки. Затем некоторые особи стали проявлять интерес к квартирам местных жителей, расположенным на первых-вторых этажах.

Так, одна из потерпевших, 52-летняя женщина по фамилии Чэнь, отметила, что обезьяны разгромили ее квартиру, когда никого не было дома. По возвращении хозяйка обнаружила разбросанные повсюду апельсиновые корки, разбитые яйца. Также животные разбили банки с медом и оставили следы своей жизнедеятельности на диване. Женщина отметила, что потратила несколько часов, чтобы устранить последствия «катастрофы».

Кроме миссис Чэнь о мародерстве обезьян заявили еще несколько человек.

Ранее на Тайване обезьяны напали на мужчину с ребенком в зоопарке и попытались угнать детскую коляску.