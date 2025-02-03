В Калифорнии мужчина вернулся в дом после пожара и увидел, что там поселился медведь

Daily Mail: американец вернулся домой после пожара и нашел в подвале живого медведя

Житель Лос-Анджелеса обнаружил медведя в подвале своего дома после лесного пожара, пишет Daily Mail.

Сэми Арбид сделал неожиданное открытие, вернувшись домой после разрушительного пожара, который практически уничтожил жилье. Оказалось, что отсутствием хозяина воспользовался 230-килограммовый медведь, поселившийся в подвале.

«Мы установили камеру и обнаружили, что там сидит гигантский медведь. Это было довольно нервное зрелище», — рассказал Арбид.

Ситуация осложнилась, когда бригады газовой компании Southern California Gas отказались восстанавливать подачу газа в дом, обнаружив под ним опасного «квартиранта». Сотрудникам службы охраны дикой природы пришлось проявить изобретательность, чтобы выманить медведя из укрытия. Поскольку животное было слишком крупным для безопасного усыпления транквилизаторами, они решили соблазнить его угощением.

«Они купили жареную курицу, сардины, томатный соус, яблоки, арахисовое масло и другие лакомства», — объяснил Сэми.

План сработал: медведь не смог устоять перед вкусной едой и покинул подвал. После этого его поймали и переместили в безопасное место. Перед выпуском в дикую природу на зверя надели ошейник с GPS-трекером для отслеживания его перемещений.

Местные жители хорошо знают этого медведя и относятся к нему с теплотой. Соседка Пэтти Смит назвала его «безобидным» и выразила облегчение, что он пережил пожар.

«Он просто хотел найти безопасное место и, возможно, немного еды, как и все мы», — прокомментировала женщина.

Ранее ученые выяснили, что таяние Арктики заставило белых медведей жить впроголодь.