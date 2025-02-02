Таяние Арктики заставило белых медведей жить впроголодь, выяснили ученые

Science: популяция полярных медведей в Гудзоновом заливе упала на 50% за 40 лет

Канадские ученые из Университета Торонто в Скарборо доказали прямую связь между сокращением популяции белых медведей на западе Гудзонова залива и уменьшением площади морского льда. Согласно исследованию, хищники не получают достаточно пищи из-за более коротких сезонов охоты. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Гудзонов залив — крупная арктическая акватория на северо-востоке Канады. Залив соединен с Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

Ученые разработали биоэнергетическую модель, которая отслеживает энергетический баланс медведей на протяжении всей их жизни — от детенышей до взрослых особей.

Модель учла данные мониторинга популяции за последние 40 лет и показала, что сокращение морского льда напрямую влияет на численность медведей. За указанный период популяция в регионе сократилась почти на 50%, а средний вес взрослых самок уменьшился на 39 кг, а годовалых детенышей — на 26 кг.

Матери и детеныши оказались особенно уязвимыми. Из-за недостатка пищи медведицы производят меньше молока, что снижает шансы медвежат на выживание.

Кроме того, размеры пометов упали на 11%, а матери вынуждены дольше опекать потомство, так как детеныши не набирают достаточно сил для самостоятельной жизни.

Исследователи предупредили, что аналогичная ситуация может сложиться и в других регионах Арктики, где потепление происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

Ранее ученые обнаружили распространение различных инфекций среди полярных медведей.