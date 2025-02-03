Спасатели завершили работу на месте взрыва на северо-западе Москвы

ТАСС: спасатели завершили работу на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Спасатели и пожарные завершили работу на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что спасатели, а также прибывший на место ЧП вертолет Московского авиационного центра покинули территорию ЖК. По данным РИА Новости, вертолет простоял на территории комплекса полчаса и улетел, никого не забрав.

В настоящее время доступ на территорию ЖК ограничен, пропускают только жильцов и сотрудников оперативных служб. При этом в сам дом жильцы зайти не могут.

Утром 3 февраля в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице на северо-западе Москвы произошел взрыв. По предварительной информации, целью покушения был президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, в настоящее время он госпитализирован.

Саркисян проживал в Горловке, занимался подготовкой бойцов ДНР, также он основал батальон «Арбат». На Украине он объявлен в розыск, раньше у него было украинское гражданство.

При взрыве пострадали охранник Саркисяна Олег Касперович и еще несколько человек. Касперович госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее на видео попало, как взрывотехники осматривают машины, припаркованные у ЖК «Алые паруса».