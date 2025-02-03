Турэксперт оценил угрозу срыва отдыха россиян в Турции из-за закрытия отелей

Несмотря на массовое закрытие небезопасных для гостей отелей в Турции, отдых россиян в этой стране сорвется, в том числе на майские праздники, считает гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. До начала наплыва туристов есть время, которого отельерам хватит для устранения всех недочетов, объяснил он 360.ru.

Арутюнов подчеркнул, что безопасность – это главное требование к любым туристическим объектам, поэтому закрытие отелей после тщательных проверок – это правильное решение.

«До мая, когда начинается активный сезон, у гостиниц есть как минимум три месяца, чтобы исправить недочеты и снова открыться», — пояснил эксперт.

От отельерам не требуют глобальной реконструкции, речь идет об основных, элементарных мерах безопасности, подчеркнул Арутюнов. К примеру, от них требуют наличия противопожарных датчиков, систем пожаротушения, что вполне нормально.

Что касается интереса россиян, то он не утихает на фоне новостей о временном закрытии отелей – никто брони не отменял, сообщил специалист. Напротив, сообщение о том, что объекты размещения станут более надежными, в ближайшее время только повысит интерес туристов, заключил он.

Напомним, на днях в Турции контролирующие органы провели проверки на противопожарные нормы и наличие необходимых лицензий у отелей, и в итоге закрыли и опломбировали более 210 объектов. Случилось это после того, как в отеле Grand Kartal в ночь на 21 января произошел пожар, причем постояльцы не знали о грозящей опасности до последнего момента, так как сигнализация не сработала. Экстренные службы добирались до отеля более часа, в итоге десятки человек пострадали, 79 спасти не смогли.

Ранее в АТОР прокомментировали массовое закрытие отелей в Турции.