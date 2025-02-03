В Петербурге ребенок попал в реанимацию после того, как упал во время кормления

В Петербурге двухлетнюю девочку госпитализировали после падения со стула для кормления. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Как рассказала мать пострадавшей, утром она усадила ребенка на специальный стул и отвернулась «всего на минуту». В этот момент дочь стала баловаться, смогла выбраться и упала на пол.
В результате пострадавшая попала в реанимацию, медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Известно, что оба родителя девочки – врачи. До инцидента родители не привлекали внимания правоохранительных органов.
До этого в Подмосковье медикам не удалось спасти младенца, который упал с кровати. За некоторое время до произошедшего отец мальчика поссорился с его матерью и ушел из дома. Позже сама родительница тоже ушла, бросив троих детей.
На ситуацию обратила внимание бабушка, она стала заботиться о внуках. Ночью она решила покормить самого младшего и отошла за смесью, но в этот момент он упал и ударился головой.
Ранее в Петербурге мать под наркотиками навалилась на своего младенца в больнице.