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В Подмосковье медики не спасли младенца, упавшего с кровати перед кормлением

В Подмосковье младенец не выжил после падения с кровати
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Depositphotos

В Подмосковье ребенок пострадал, оставшись без присмотра, его не спасли. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на севере Подмосковья. Ему предшествовала ссора матери мальчика с отцом, который во время конфликта ушел к своей матери. Таким образом, женщина осталась с младенцем и двумя его братьями четырех и двух лет (шестилетняя дочь в этот момент находилась у бабушки).

На следующий день после ссоры мать семьи ушла из дома, оставив детей без присмотра. Бабушка пыталась дозвониться до женщины, но сделать это у нее не получалось. Вскоре родственница приехала к детям и стала за ними ухаживать.

Ночью младенец проснулся, женщина проверила его и решила покормить. Пока она готовила смесь, мальчик упал с кровати и стал кричать от боли. Бабушка вызвала медиков, но спасти ребенка не удалось.

На данный момент остальные дети находятся с бабушкой. В ситуации разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних.

Известно, что мать не появлялась дома. Как рассказали родственники, она злоупотребляла алкоголем.

Ранее в Ростовской области соседи спасли годовалую девочку от истязаний матери.

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