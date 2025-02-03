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Врач объяснила россиянам важность растительной клетчатки в рационе

Диетолог Королева: в день организму требуется 30-35 гр растительной клетчатки
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Nitr/Shutterstock/FOTODOM

Человеческий организм не может переваривать растительные волокна, однако они необходимы ему для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Избыток в рационе переработанных продуктов без растительной клетчатки приводит к сахарному диабету, дислипидемии, болезням ЖКТ и онкозаболеваниям, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. В беседе с Общественной службой Новостей она призвала россиян ежедневно потреблять 30-35 граммов пищевых волокон.

Микрофлора кишечника нуждается в растительной клетчатке, чтобы поддерживать иммунитет от внешних инфекций и воспалений. При ее дефиците нарушается естественная детоксикация организма. Этот элемент также важен для нормализации уровня холестерина, сахара в крови, профилактики рака кишечника, считает врач.

«Здоровье организма во многом определяется нашим питанием, которое должно быть гармоничным. В его составе должны быть не только белки, жиры, углеводы, но и обязательно пищевые волокна — не менее 30-35 граммов клетчатки должен ежедневно употреблять каждый человек», — подчеркнула Королева.

Содержится клетчатка в ягодах, фруктах, орехах, семечках, а самое главное в овощах и свежей зелени. Кроме того, нужно включить в рацион цельнозерновые хлебобулочные изделия. Однако следует учитывать, что клетчатка разрушается при термической обработке, подчеркнула диетолог. Она призвала потреблять продукты с содержанием клетчатки на завтрак, обед и ужин, выбрав, например, на первый прием пищи кашу с ягодами, фруктами, орехами и добавляя овощи к каждому последующему приему. При необходимости можно приобрести специальную растительную клетчатку в аптеке, заключила Королева.

Ученые до этого выяснили, что при переваривании клетчатки (растительных волокон) в кишечнике вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты. Они не только служат источником энергии, но и могут напрямую влиять на функцию генов, укрепляя защиту организма от рака.

Ранее эксперты назвали самые богатые клетчаткой продукты питания.

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