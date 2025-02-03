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Россиянам рассказали, что учесть при выборе психолога

Специалист Дупленкова: у психолога должен быть диплом о высшем образовании
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

При выборе психолога важно смотреть не только на образование и квалификацию специалиста, но и на его жизненный опыт. Таким мнением в беседе с kp.ru поделился практикующий психолог Михаил Хорс.

«Я знаю много людей с большим жизненным опытом, которые сами прошли терапию, вылезли из трудностей и сами захотели помогать другим людям. Но учиться четыре-пять лет в университете у них времени нет, поэтому они проходят курсы. И если у них есть достаточно опыта и супервизор (то есть старший коллега с большим опытом, который им помогает), то почему бы и нет», — сказал он.

Психолог Ксения Дупленкова, в свою очередь, выразила уверенность, что у специалиста должен быть диплом о высшем образовании или оконченная магистратура на базе иного высшего образования. По ее мнению, в последнем случае человек сможет переобучиться на психолога. Она также посоветовала остерегаться выпускников авторских программ и сомнительных курсов, а также психологов-нумерологов, тарологов и так далее.

Клинический психолог, кандидат медицинских наук Марина Какушкина до этого говорила, что в России нужно ввести норму, которая обяжет тарологов и экстрасенсов получать лицензии на работу, если они хотят действительно приносить пользу людям.

Ранее психолог объяснила, почему люди откладывают счастье и как вернуть себе настоящее.

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