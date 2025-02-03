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Психолог объяснила, почему люди откладывают счастье и как вернуть себе настоящее

Психолог Яушева назвала признаки наличия у человека синдрома отложенной жизни
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Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала RT о синдроме отложенной жизни — состоянии, при котором человек бесконечно откладывает «настоящую жизнь» на потом, игнорируя текущие возможности. Эксперт назвала причины, последствия и способы преодоления этого психологического феномена.

Синдром отложенной жизни, по словам Яушевой, часто возникает из-за травм прошлого, таких как страх ошибок или критики.

«Человек боится рисковать, потому что когда-то пережил неудачу, и это заставляет его ждать «подходящего момента», который никогда не наступает», — пояснила психолог.

Еще одной причиной она назвала экономическую нестабильность, которая усиливает тревогу о будущем, и перфекционизм — стремление к идеалу, блокирующее действия.

Ключевым признаком синдрома Яушева считает постоянную тревогу, которую люди заглушают сериалами, играми или фантазиями.

«Они погружаются в рутину, создающую иллюзию занятости, но игнорируют свои истинные цели. Даже достигнутые успехи не приносят удовлетворения — остается чувство пустоты и самокритика без причин», — добавила эксперт.

Без своевременной работы над собой синдром может привести к эмоциональному истощению, депрессии и ухудшению здоровья.

«Люди чувствуют, что жизнь проходит мимо, а усилия напрасны. Это провоцирует социальную изоляцию и сожаление об упущенных возможностях», — предупредила Яушева.

Психолог также рассказала, как преодолеть эту проблему. По ее словам, необходимо осознать ценности, ставить достижимые цели, а также работать со страхами.

«Идеального момента может не быть, но это не отменяет важности действий», — подчеркнула Яушева.

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