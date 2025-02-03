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Психолог ответила, стоит ли ругать детей из-за игромании

Психолог Наумова: детей не стоит ругать из-за игромании
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Родителям не стоит ругать подростков из-за игромании, вместо этого нужно постараться поддержать их. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Наталья Наумова.

Она подчеркнула, что такое занятие может негативно сказываться на психике ребенка, его возможности развиваться, быть в социуме и реализовываться. Кроме того, игры могут приводить к бессоннице, головным болям, психосоматическим, тревожным расстройствам и другим негативным последствиям. При этом критика родителей в этом случае может только усугубить ситуацию, предупредила психолог.

Эксперт советует понять, что именно подросток заменяет игрой. Так, например, он может много играть из-за того, что чувствует себя непринятым и ненужным или имеет проблемы в общении.

«Важно не командовать подростком, а вступать с ним в диалог. В беседе необходимо дать ребенку осознать, как он себя обкрадывает игрой, найти вместе цели, расширить круг интересов и определить, где он может быть успешен». Игра может остаться в жизни подростка, просто не в таком большом количестве, как у игромана», — отметила Наумова.

В трудных случаях она советует обратиться за помощью к специалисту.

Руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская до этого рассказала «Газете.Ru», что признаки игромании важно распознать на ранних этапах, когда последствия зависимости для здоровья подростков минимальны. По ее словам, самый очевидный признак игромании — это все больше времени, которое ребенок проводит за компьютером, приставкой или смартфоном.

Ранее психолог объяснила, почему от игромании нельзя избавиться без стационара.

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