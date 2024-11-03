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Назван витамин, который может помочь пожилым при ночных судорогах в ногах

JAMA: витамин K2 может уменьшить частоту ночных судорог в ногах у пожилых людей

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megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Витамин K2 может снизить частоту, интенсивность и продолжительность ночных судорог ног у пожилых людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine.

Примерно 50–60% взрослых страдали от судорог ног по ночам хотя бы раз в жизни. 20% из них сталкиваются со значительным недомоганием и бессонницей, которые заставляют их обращаться за медицинской помощью.

В новом исследовании приняли участие 199 человек в возрасте 65 лет и старше (средний возраст 72,3 года). В течение двухнедельного периода у них было зафиксировано два или более эпизодов судорог в ногах. Их случайным образом распределили в соотношении 1:1 для приема витамина К2 или капсулы плацебо ежедневно в течение восьми недель. Использование плацебо позволило ученым минимизировать риск того, что улучшение у пациентов было бы связано с самовнушением.

На исходном уровне среднее количество судорог в неделю составило 2,6 в группе витамина K2 и 2,7 в группе плацебо. После приема витамина частота в среднем снизилась до 0,96. Напротив, в группе плацебо средняя еженедельная частота спазмов выросла до 3,63. Разница между группами была статистически значимой и заметна уже на первой неделе.

Хотя потребуются дополнительные исследования, ученые считают, что витамин K2 может стать частью терапии ночных судорог в ногах.

Ранее ученые выяснили, что ограничение сахара в раннем детстве снижает риск гипертонии в среднем возрасте.

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