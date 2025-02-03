СМИ узнали о борьбе за пост «смотрящего» в Екатеринбурге

Е1: в Екатеринбурге развернулась борьба за должность смотрящего за регионом

В Екатеринбурге активизировалась борьба за должность «смотрящего» за Свердловской областью. Об этом сообщает региональное издание Е1.

«Пока свое влияние сохраняет Гия Свердловский, хотя формально он считается отошедшим от дел», — отметил собеседник издания на условиях анонимности.

По его словам, у Свердловского проблемы со здоровьем в силу возраста, а также к нему «накопилось много вопросов», в связи с этим каждая группировка пытается продвинуть своего человека. Особенно активны «трофинские» и «визовские», пишет Е1.

По данным издания, «трофинские» предлагают на пост «смотрящего» Художника, который «не запятнал себя сотрудничеством с органами», а «визовские» — освободившегося из мест заключения Олега Смирнова.

«На сходках с авторитетными москвичами уральцы ненавязчиво продвигают своих кандидатов в «смотрящие». Они смотрят послужной список претендента, его преимущества», — добавил портал.

9 января сообщалось, что в Сахалинской области под стражу заключили «смотрящего» — 49-летнего жителя города Томари. На него завели уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Как считает следствие, в апреле 2019 года лица «с безоговорочным преступным авторитетом» выбрали мужчину «смотрящим». После этого он по декабрь 2024 года «осуществлял организационно-распорядительные функции» среди тех, кто находился в исправительных учреждениях области, а также пропагандировал «воровские» традиции.

Ранее лидера крупнейшей группировки 90-х «Общак» выпустили на свободу.