На Сахалине арестовали выбранного уголовными авторитетами «смотрящего»

В Сахалинской области под стражу заключили «смотрящего» (лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии), сообщает региональное управление СК.

По его данным, речь идет о 49-летнем жителе города Томари. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Как считает следствие, в апреле 2019 года лица «с безоговорочным преступным авторитетом» выбрали мужчину «смотрящим». После этого он по декабрь 2024 года «осуществлял организационно-распорядительные функции» среди тех, кто находился в исправительных учреждениях области, а также пропагандировал «воровские» традиции.

В конце декабря криминального авторитета Мудара Амояна, известного также как Мраз Мытищинский, задержали в Крыму с фальшивыми документами и госнаградами. Ему было запрещено въезжать в Россию, однако подельники помогли ему с бумагами.

Ранее лидера крупнейшей группировки 90-х «Общак» выпустили на свободу.