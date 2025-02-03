Участники акции протеста в Тбилиси переместились на проспект Руставели

Участники акции протеста в Тбилиси, которые пытались перекрыть центральную автомагистраль, переместились на проспект Руставели. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция началась днем 2 февраля. Демонстранты пытались перекрыть магистраль у въезда в Тбилиси, но у них этого не вышло. В связи с этим, примерно в 23:00 мск они переместились на проспект Руставели перед зданием парламента.

Министерство внутренних дел Грузии 2 февраля предупредило протестующих о том, что дорога, которая ведет в Тбилиси с севера, имеет стратегическое значение международного уровня, и ее блокировка может повлечь уголовные последствия. Сам торговый центр функционирует в привычном режиме.

Протестные действия начались в Тбилиси 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению страны в Европейский Союз. Первая неделя протестов была наиболее напряженной, но затем акции приняли мирный характер. Они проходят ежедневно у здания парламента и завершаются около полуночи после того, как граждане добровольно покидают проспект Руставели.

Ранее в Тбилиси освободили задержанного лидера оппозиционной партии.