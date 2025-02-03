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В Тбилиси освободили задержанного лидера оппозиционной партии

Полицейские освободили задержанного в Тбилиси оппозиционера Мелию
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Грузинская полиция освободила ранее задержанного на акции протеста в Тбилиси лидера оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Нику Мелию. Об этом сообщает телеканал «ТВ Пирвели».

По словам оппозиционера, во время нахождения в полицейском участке его избили ногами сотрудники правоохранительных органов. Мелия отметил, что полицейские были крайне агрессивно настроены по отношению к задержанным. Оппозиционер предположил, что видеокадры, на которых зафиксировано избиение, не станут достоянием общественности.

2 февраля участники протеста у торгового центра «Тбилиси молл» в столице Грузии не смогли заблокировать магистраль, ведущую на север от города. Между протестующими и правоохранителями возникали конфликты. В результате несколько человек были задержаны, в их числе оппозиционер Мелия. Сообщалось о наличии пострадавших.

Протестные действия начались в Тбилиси 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению страны в Европейский Союз. Первая неделя протестов была наиболее напряженной, но затем акции приняли мирный характер. Они проходят ежедневно у здания парламента и завершаются около полуночи после того, как граждане добровольно покидают проспект Руставели.

Ранее президент Грузии наградил попавших под западные санкции полицейских орденами Чести.

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