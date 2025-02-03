Ученый назвал факторы, повышающие риск ранней деменции

Более десятка факторов, включая неконтролируемый диабет, гипертонию и социальную изоляцию, увеличивают риск развития деменции до 65 лет. Об этом заявил профессор психиатрии Университетского колледжа Лондона Роберт Ховард в интервью Daily Mail.

Как отметил профессор, к основным факторам риска относятся такие заболевания, как диабет второго типа, гипертония, высокий холестерин, ожирение. Также к ранней деменции могут привести курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, депрессия, отсутствие социальных контактов, ухудшение слуха или зрения, травмы головы в молодости.

«Генетику изменить нельзя, но остальные факторы поддаются коррекции. Например, неконтролируемый диабет и гипертония ускоряют износ сосудов, питающих мозг, что может запустить болезнь Альцгеймера», — пояснил Ховард.

По словам профессора, длительное воздействие негативных факторов (например, многолетнее курение) увеличивает риск слабоумия.

Ранняя деменция встречается реже, но ее причины сложнее диагностировать из-за множества взаимосвязанных элементов.

Ховард советует регулярно проверять здоровье сердца, контролировать вес, сохранять социальную активность и защищать голову от травм.

3 февраля сообщалось, что американские ученые из Медицинского центра Раша в Чикаго выяснили, что социальная активность в пожилом возрасте помогает существенно замедлить развитие деменции.

Ранее ученые выяснили, что может защитить от снижения умственных способностей.