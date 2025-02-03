Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый назвал факторы, повышающие риск ранней деменции

Профессор Ховард: диабет и курение повышают риск ранней деменции
close
Shutterstock

Более десятка факторов, включая неконтролируемый диабет, гипертонию и социальную изоляцию, увеличивают риск развития деменции до 65 лет. Об этом заявил профессор психиатрии Университетского колледжа Лондона Роберт Ховард в интервью Daily Mail.

Как отметил профессор, к основным факторам риска относятся такие заболевания, как диабет второго типа, гипертония, высокий холестерин, ожирение. Также к ранней деменции могут привести курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, депрессия, отсутствие социальных контактов, ухудшение слуха или зрения, травмы головы в молодости.

«Генетику изменить нельзя, но остальные факторы поддаются коррекции. Например, неконтролируемый диабет и гипертония ускоряют износ сосудов, питающих мозг, что может запустить болезнь Альцгеймера», — пояснил Ховард.

По словам профессора, длительное воздействие негативных факторов (например, многолетнее курение) увеличивает риск слабоумия.

Ранняя деменция встречается реже, но ее причины сложнее диагностировать из-за множества взаимосвязанных элементов.

Ховард советует регулярно проверять здоровье сердца, контролировать вес, сохранять социальную активность и защищать голову от травм.

3 февраля сообщалось, что американские ученые из Медицинского центра Раша в Чикаго выяснили, что социальная активность в пожилом возрасте помогает существенно замедлить развитие деменции.

Ранее ученые выяснили, что может защитить от снижения умственных способностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами