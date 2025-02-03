Назван приятный способ отсрочить наступление деменции на годы

A&D: рестораны, путешествия и игра в лото могут задержать деменцию на пять лет

Американские ученые из Медицинского центра Раша в Чикаго выяснили, что социальная активность в пожилом возрасте помогает существенно замедлить развитие деменции. Исследование опубликовано в научном журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Команда изучила данные 1923 человек в возрасте около 80 лет. Оказалось, что у наиболее социально активных пожилых людей риск развития деменции был на 38% ниже, а риск легких когнитивных нарушений — на 21% ниже по сравнению с теми, кто вел менее активную социальную жизнь. Кроме того, у наименее общительных участников деменция проявилась в среднем на пять лет раньше.

Участники исследования ежегодно проходили тесты на память, скорость восприятия и другие когнитивные функции. Социальная активность оценивалась по частоте посещения ресторанов, спортивных мероприятий, волонтерской работы и других видов взаимодействия, включая игру в лото.

Ученые предполагают, что общение стимулирует те же области мозга, которые отвечают за мышление и память, что помогает поддерживать когнитивные функции.

Результаты опроса подчеркивают важность социальной активности как простого и доступного способа поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.

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