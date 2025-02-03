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Житель Иваново избил водителя во дворе жилого дома

В Иваново полиция начала проверку после ночного конфликта на улице Лакина
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Global Look Press

В Ивановской области житель города Иваново напал на водителя во дворе дома. Видео инцидента появилось в местных пабликах.

По их данным, драка произошла на улице Лакина. На записи видно, как двое мужчин борются около припаркованных автомобилей в темное время суток. Один из них бьет другого, а потом отходит и начинает кричать упавшему водителю, что тот едет по жилому двору, где ходят дети. При этом он обзывает оппонента, в том числе употребляя нецензурную лексику. Упавший водитель поднимается с асфальта и следует за своим противником. Тогда тот возвращается и наносит ему еще несколько ударов.

В местной полиции узнали о произошедшем из соцсетей, зарегистрировали правонарушение и начали доследственную проверку.

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