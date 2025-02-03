При взрыве в белорусской деревне погибли три человека

При взрыве кислородного баллона в Белоруссии погибли три человека

В Белоруссии в результате взрыва, предположительно, кислородного баллона погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Трагедия произошла в деревне Луговая Вирня Жлобинского района. По предварительной информации, во дворе частного дома взорвался кислородный баллон. В результате происшествия погибли 35-летний мужчина и двое малолетних детей, которым всего один и три года. Женщина и шестилетний ребенок в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

В настоящее время следователи и эксперты осматривают место взрыва.

2 февраля на северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами. Площадь возгорания составила 150 кв. м. В ангаре обрушилась крыша.

29 января сообщалось, что австралийский политик, предупреждавший население об опасности газовых баллонов, сам пострадал от взрыва одного из них.

Ранее кошку и человека спасли из-под завалов после взрыва газового баллона в Севастополе.