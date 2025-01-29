Политик, предупреждавший об опасности газовых баллонов, пострадал от взрыва одного из них

Австралийский политик, предупреждавший население об опасности газовых баллонов, сам пострадал от взрыва одного из них, пишет News. Мужчина рад, что не потерял зрение после пережитого.

Бывший министр полиции и экстренных служб Нового Южного Уэльса Дэвид Эллиотт, который ранее предупреждал австралийцев об угрозах, связанных с использованием газовых баллонов, сам столкнулся с серьезной опасностью. В ходе интервью на радиостанции 2GB он поделился своим опытом — год назад он едва не ослеп в результате взрыва газового гриля у себя дома.

Эллиотт отметил, что инцидент произошел, когда он пытался разжечь барбекю.

«Я предположил, что зажигание барбекю не работает должным образом. Однако на самом деле была небольшая утечка газа или система не была перекрыта должным образом. Это было внезапное проявление — одна вспышка, и ты в пепле», — вспоминает Дэвид.

Мужчина добавил, что в результате инцидента получил сильные ожоги лица.

Ранее мужчина получил небольшой ожог руки, который привел к ампутации обеих ног.