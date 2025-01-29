Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политик, предупреждавший об опасности газовых баллонов, пострадал от взрыва одного из них

News: в Австралии политик получил ожоги лица после взрыва газового баллона
close
Shutterstock

Австралийский политик, предупреждавший население об опасности газовых баллонов, сам пострадал от взрыва одного из них, пишет News. Мужчина рад, что не потерял зрение после пережитого.

Бывший министр полиции и экстренных служб Нового Южного Уэльса Дэвид Эллиотт, который ранее предупреждал австралийцев об угрозах, связанных с использованием газовых баллонов, сам столкнулся с серьезной опасностью. В ходе интервью на радиостанции 2GB он поделился своим опытом — год назад он едва не ослеп в результате взрыва газового гриля у себя дома.

Эллиотт отметил, что инцидент произошел, когда он пытался разжечь барбекю.

«Я предположил, что зажигание барбекю не работает должным образом. Однако на самом деле была небольшая утечка газа или система не была перекрыта должным образом. Это было внезапное проявление — одна вспышка, и ты в пепле», — вспоминает Дэвид.

Мужчина добавил, что в результате инцидента получил сильные ожоги лица.

Ранее мужчина получил небольшой ожог руки, который привел к ампутации обеих ног.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами