Бастрыкин поручил расследовать избиение многодетного отца в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав многодетного отца в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В эфире правовой программы на федеральном телеканале вышел сюжет, согласно которому бывшая супруга пытается лишить дома жителя Московской области, воспитывающего троих совместных детей. Сообщается также, что многодетный отец и его старший сын подверглись насилию со стороны нынешнего сожителя женщины», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что дело было возбуждено по статье о самоуправстве. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 января в Московской области задержали многодетного сельчанина по подозрению в истязании собственных детей. По предварительным данным, обвиняемый — многодетный отец. В семье воспитываются трое сыновей, самому младшему из которых 11 лет, и две дочери 17 и 14 лет.

Ранее многодетного россиянина заподозрили в сексуализированном насилии над дочерью.