В Подмосковье многодетный отец несколько лет истязал пятерых детей

В Московской области задержали многодетного сельчанина по подозрению в истязании собственных детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, обвиняемый в истязаниях — многодетный отец. В семье воспитываются трое сыновей, самому младшему из которых 11 лет, и две дочери 17 и 14 лет. Сельчанин регулярно избивал детей руками, ногами и подручными предметами, издевательства продолжались в течение десяти лет.

Известно, что подозреваемому 47 лет, он работает водителем, ранее обвинялся в домогательствах в отношении дочери.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в российском регионе 40-летняя бабушка избивала 10-месячного внука из-за плача.