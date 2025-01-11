Многодетного россиянина заподозрили в сексуализированном насилии над дочерью

В Подмосковье отец пятерых детей пять лет домогался одной из своих дочерей

Многодетный отец из подмосковной деревни Дыдылдино пять лет развращал собственную дочь, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как сообщается, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней ее родитель совершал с 2017 года по 2022. Отец пятерых детей начал домогаться дочери, когда той было 10 лет, и прекратил с наступлением пятнадцатилетия.

Пострадавшая лишь недавно рассказала обо всем матери, та заявила на партнера в полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», он уже задержан.

Ранее под Екатеринбургом педофил шесть лет ежедневно насиловал свою падчерицу.