Россиян предупредили, как БАДы и витамины могут загубить организм

Бесконтрольный прием биологически активных добавок и витаминов может нанести серьезный вред организму, в частности, нарушить работу эндокринной системы, привести к образованию камней в почках, нарушению сердечного ритма, повреждению печени и другим проблемам со здоровьем. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.



«Эндокринологи часто сталкиваются с последствиями такого необдуманного самолечения. Практика показывает, что многие пациенты недооценивают риски, связанные с бесконтрольным употреблением БАДов и витаминов», — рассказала Казачкова.

Она отметила, что многие считают, что витамины и БАДы абсолютно безопасны. Однако это опасное заблуждение. Избыток некоторых витаминов способен нарушить работу эндокринной системы и обмен веществ. Например, чрезмерное употребление витамина D может привести к отложению кальция в почках и сосудах. Это состояние, известное как гиперкальциемия, чревато образованием камней в почках и кальцификацией мягких тканей.

«Но проблема не ограничивается только витамином D. Избыток витамина А может вызвать головные боли, тошноту, нарушение зрения и даже повреждение печени. Чрезмерное потребление витамина С может привести к образованию камней в почках у предрасположенных людей. Высокие дозы витамина B6 способны вызвать неврологические симптомы, включая онемение и покалывание в конечностях», — добавила специалист.

По ее словам, особую опасность представляют жирорастворимые витамины (A, D, E, K), которые могут накапливаться в организме. Их передозировка более вероятна и может иметь долгосрочные последствия. Например, избыток витамина Е может повысить риск кровотечений, особенно у людей, принимающих антикоагулянты.

«Бесконтрольный прием добавок для похудения особенно рискован. Некоторые из них содержат стимуляторы, негативно влияющие на сердечно-сосудистую систему. Другие могут вызвать гормональный дисбаланс. Мы наблюдали случаи, когда такие добавки приводили к учащенному сердцебиению, повышению артериального давления и даже нарушениям сердечного ритма», — подчеркнула Казачкова.

Кроме того, по ее словам, некоторые БАДы могут взаимодействовать с лекарственными препаратами, усиливая или ослабляя их действие. Например, зверобой, часто используемый в составе БАДов для улучшения настроения, может снижать эффективность оральных контрацептивов и некоторых антидепрессантов.

«Мы всегда рекомендуем пациентам консультироваться с врачом перед началом приема любых добавок. Только специалист может оценить их необходимость и безопасность, учитывая индивидуальные особенности организма. Важно понимать, что даже натуральные компоненты в составе БАДов могут быть небезопасны при неправильном применении», — отметила эндокринолог.

В заключение она добавила, что правильное питание и здоровый образ жизни — основа хорошего самочувствия. БАДы и витамины могут быть полезным дополнением, но только под контролем врача.

«Мы призываем относиться к своему здоровью ответственно и не рисковать им ради быстрых результатов. Помните, что сбалансированное питание в большинстве случаев способно обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами», — резюмировала Казачкова.

Ранее были названы неочевидные симптомы женских заболеваний.