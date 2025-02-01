В США заявили о дефиците кадров на подавляющем большинстве диспетчерских пунктов

Подавляющее большинство диспетчерских пунктов в американских аэропортах испытывают нехватку сотрудников. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные Федеральной службы гражданской авиации США (FAA).

В материале отмечается, что дефицит кадров наблюдается на более чем 90% диспетчерских вышек в стране.

«Менее 10% <...> вышек национальных аэропортов располагают достаточным числом диспетчеров, чтобы соответствовать набору стандартов, установленных рабочей группой, включавшей FAA и профсоюз», — подчеркнули журналисты.

По их словам, если учитывать только полностью обученных диспетчеров, то по состоянию на 2024 год лишь около 2% диспетчерских пунктов в США отвечали стандартам по укомплектованности. С учетом сотрудников, которые еще не завершили обучение, этот показатель составил порядка 8%.

В Федеральной службе гражданской авиации США считают, что дефицит кадров возник вследствие пандемии коронавируса. Еще одна причина — сокращение времени обучения для начинающих диспетчеров.

30 января в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700, следовавший из штата Канзас, и военный вертолет. В тот момент лайнер заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. При этом телеканал NBC сообщил, что за движением обоих воздушных судов следил всего один диспетчер.

После столкновения самолет и вертолет упали в реку Потомак. На борту первого воздушного судна находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту второго — три военнослужащих.

Как выяснили журналисты, в том числе в лайнере были спортсмены и тренеры сборной США по фигурному катанию. Среди них — советская фигуристка Инна Волянская, а также чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В настоящее время поисковая операция на месте происшествия продолжается. Но спасательная служба в Вашингтоне уверена, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее из столкнувшихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли бортовые самописцы.