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В МВД высказались о выплатах тем, кто «сдает» нелегалов

Замглавы МВД Горовой сообщил, что в РФ не будут платить за данные о нелегалах
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Александр Кряжев/РИА Новости

Российское МВД не намерено платить за информацию о нелегальных мигрантах, сообщил в интервью kp.ru первый замминистра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

По его словам, в ведомстве на протяжении полутора-двух лет обсуждали возможность таких выплат, но в итоге не сочли ее необходимой. Горовой заявил, что правоохранители должны реагировать на все поступающие сообщения о нелегалах.

«Мы не хотим допустить злоупотреблений со стороны... граждан, которые бросят работу, будут ходить и по стройкам, по местам компактного проживания, информировать в надежде, что получат какие-то материальные преференции», — пояснил чиновник.

В том же интервью Горовой рассказал, что около 670 тыс. мигрантов находятся в России нелегально. До 30 апреля иностранцы имеют право обратиться в МВД и профильные ведомства за легализацией своего статуса в России, в противном случае им придется уехать.

Ранее жительница Тольятти за два месяца прописала у себя почти 200 мигрантов.

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Нелегальные мигранты
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