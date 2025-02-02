Жительница Тольятти за два месяца прописала у себя почти 200 мигрантов

В Тольятти женщина прописала в квартире около 200 иностранцев

В Самарской области женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как прописала у себя почти 200 иностранцев. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Жительница Тольятти предоставляла мигрантам регистрацию в трехкомнатной квартире, при этом в дальнейшем иностранцы не планировали проживать у хозяйки.

Всего за два месяца 40-летняя женщина помогла встать на учет почти 200 мигрантам, за свои «услуги» от иностранцев она получила более 20 тысяч рублей.

«Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон», – поделились в ведомстве.

В отношении владелицы квартиры завели уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Всех зарегистрированных в квартире иностранцев с учета сняли.

Ранее калининградец за год незаконно зарегистрировал более 650 мигрантов.