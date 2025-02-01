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Кубань предупредили об опасных лавинах

МЧС: на Кубани объявили штормовое предупреждение с 31 января по 3 февраля
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Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, в горах Краснодарского края, за исключением Сочи, и в Адыгее на высоте более 2 тыс. м будет лавиноопасно. Предупреждение действует с 31 января по 18:00 3 февраля.

В МЧС призвали жителей и туристов не выходить в горы в снегопад и непогоду, а в горах — следить за погодными условиями, избегать мест возможного схода лавин и не пересекать лощины со склонами более 30°.

30 января 63-летний мужчина из Германии отправился с группой других лыжников в ски-тур в Тирольские Альпы. Он оторвался от своих спутников и шел первым в одиночестве. На высоте около 2770 метров на юго-восточный склон Каушкахорна сошла лавина и снесла любителя зимних видов спорта, а затем полностью погребла его под собой. Другие лыжники оповестили спасательные службы и принялись своими силами откапывать мужчину. Зонд обнаружил пострадавшего на глубине двух с половиной метров.

Ранее школьник пять часов провел под глыбой снега, съехавшей с крыши.

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