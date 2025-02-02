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В России зафиксировали рост числа, въезжающих в страну иностранцев

Замглавы МВД Горовой: в Россию в 2024 году въехало 9,5 млн иностранцев
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Максим Блинов/РИА Новости

В 2024 году в Россию прибыли 9,5 миллиона иностранных граждан, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой в интервью радио «Комсомольская правда».

«За прошлый год на территорию въехало нашей страны 9,5 миллиона иностранных граждан. Это побольше, чем в 2023 году, на 4,5%. Выехали свыше 9,3 миллиона», — отметил он.

По словам Горового, численность иностранных граждан, проживающих на территории России, достигла 6,3 миллиона человек, что на 5% превышает показатели 2023 года. Он отметил преобладание среди них женщин и детей.

Говоря о нелегальных мигрантах, чиновник заявил, что до 30 апреля 2025 года им предоставлена возможность урегулировать свой статус, обратившись в компетентные органы. Решение о легализации будет приниматься после проверки на предмет отсутствия нарушений общественного порядка. В противном случае, иностранные граждане будут обязаны покинуть страну.

До этого сообщалось, что должностные лица МВД России с 5 февраля получат полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства из страны за ряд правонарушений.

Ранее глава МВД раскрыл число проваливших экзамен по русскому языку иностранцев.

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