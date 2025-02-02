В США полицейский заменил брикет-вещдок кокаина на 3D-копию и сам сбыл наркотик

В США полицейского осудили на 17 лет за замену брикета с кокаином на 3D-копию

В США суд вынес приговор 38-летнему полицейскому из Управления по борьбе с наркотиками, которого подозревали в краже наркотиков и огнестрельного оружия у правоохранителей. Об этом сообщает Associated Press.

Сержант полиции по имени Джеймс Хикокс признался в том, что в 2022 году он заменил упаковку изъятого кокаина на брикет, который сам распечатал на 3D принтере. При этом он намеренно посыпал подделку веществом, чтобы брикет напоминал настоящий. Кокаин же он продал распространителю из Джексонвилла. Запрещенное вещество продавец сбыл за $20 тыс. (более 1,9 млн рублей), Хикокс получил примерно половину.

Помимо этого, правоохранитель продал другому человеку 550 фунтов (250 килограмм) марихуаны, за каждый фунт он получил до $400 (39 тыс. рублей).

В общей сложности, по признанию полицейского, он получил более $420 тыс. (41,4 млн рублей) за кражи и продажу наркотиков.

Во время обысков у него обнаружили наркотики и огнестрельное оружие, которое ранее правоохранители изымали у преступников.

«Хикокс в своем соглашении о признании вины также признался в регулярном взломе пакетов с уликами Управления по борьбе с наркотиками, краже тысяч долларов наличными, а затем повторном запечатывании пакетов или переупаковке валюты в другой запечатанный пакет с поддельными подписями, чтобы замести следы», – сообщается в публикации.

Мужчину арестовали в 2023 году вместе с патрульным Джошуа Эрри. Они оба работали в оперативной группе Управления по борьбе с наркотиками. В результате Хикокс получил срок более 17 лет лишения свободы, его напарник предстанет перед судом в апреле.

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