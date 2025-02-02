Стало известно, какие вузы введут обязательный экзамен ЕГЭ по физике

РБК: с 2026 года физика станет обязательной при поступлении в инженерные вузы

Ведущие российские инженерные высшие учебные заведения начали подготовку к введению экзамена по физике в качестве обязательного при поступлении на профильные направления. Об этом сообщает РБК со ссылкой представителей вузов по инженерно-техническому направлению.

«Введение физики как обязательного предмета для инженеров в 2026 году заложено в плане мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, который правительство утвердило в ноябре 2024 года», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на данный момент нормативных актов по этой инициативе не было, однако вузы могут самостоятельно определять набор предметов, принимаемых для поступления ЕГЭ. Отмечается, что в 2025 году выпускники смогут поступить в учебные заведения, сдав информатику или химию вместо физики.

До этого сообщалось, что Московский физико-технический институт (МФТИ) стал самым сложным для поступления вузом России. По данным РБК, второе место в рейтинге занимает Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ) со средним баллом 89,9. Третье место занял Университет Иннополис — 87,5.

Ранее стало известно, что российские университеты расширили список индивидуальных достижений, за которые абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении.