Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие вузы введут обязательный экзамен ЕГЭ по физике

РБК: с 2026 года физика станет обязательной при поступлении в инженерные вузы
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Ведущие российские инженерные высшие учебные заведения начали подготовку к введению экзамена по физике в качестве обязательного при поступлении на профильные направления. Об этом сообщает РБК со ссылкой представителей вузов по инженерно-техническому направлению.

«Введение физики как обязательного предмета для инженеров в 2026 году заложено в плане мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, который правительство утвердило в ноябре 2024 года», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на данный момент нормативных актов по этой инициативе не было, однако вузы могут самостоятельно определять набор предметов, принимаемых для поступления ЕГЭ. Отмечается, что в 2025 году выпускники смогут поступить в учебные заведения, сдав информатику или химию вместо физики.

До этого сообщалось, что Московский физико-технический институт (МФТИ) стал самым сложным для поступления вузом России. По данным РБК, второе место в рейтинге занимает Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ) со средним баллом 89,9. Третье место занял Университет Иннополис — 87,5.

Ранее стало известно, что российские университеты расширили список индивидуальных достижений, за которые абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами