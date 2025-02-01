Названы самые сложные для поступления вузы России

РБК: МФТИ стал самым сложным для поступления вузом России

Московский физико-технический институт (МФТИ) стал самым сложным для поступления вузом России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Мониторинг качества приема в вузы», который проводила Высшая школа экономики при поддержке министерства науки и высшего образования в 2024 году.

«Средний балл ЕГЭ, необходимый для поступления на бюджетное отделение в МФТИ, составил в 2024 году 97», — говорится в сообщении.

По данным издания, второе место в рейтинге занимает Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ) со средним баллом 89,9. Третье место занял Университет Иннополис — 87,5.

В пятерку лидеров по сложности поступления также вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Шестое место занял Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), также в перечень вошли филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Центральный Университет, Московский государственный университет (МГУ) и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ).

До этого сообщалось, что некоторые российские университеты расширили список индивидуальных достижений, за которые абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении.

Ранее стало известно, что университеты увеличат квоты для участников СВО до 30%.