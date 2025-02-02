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В США вышло расследование о трансгендерности жены Макрона

Журналистка Оуэнс заявила, что жена Макрона Брижит родилась мужчиной
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Global Look Press

Журналистка Кэндис Оуэнс на своем YouTube-канале опубликовала первую часть расследования о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит якобы родилась мужчиной.

Она утверждает, что супругой главы государства на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, который присвоил себе ее личность. По словам Оуэнс, сама Брижит пропала без вести в 1961 году. Она заявила, что жена французского лидера не имеет ни одной совместной фотографии с братом.

Журналистка привела видеозапись 1977 года, на которой называвший себя Вероникой трансгендер давал интервью телеканалу. Она отметила, что сравнение записи голоса Вероники с Брижит — доказательство того, что «это один и тот же человек».

Оуэнс поддержала теорию о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, в марте 2024 года. В своем видео на YouTube она ссылалась на расследование другой журналистки — Наташи Рей, опубликованное во французском крайне правом журнале Faits et Documents незадолго до президентских выборов во Франции 2022 года.

Рей утверждала, что Брижит якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (ее девичья фамилия). После публикаций в Faits et Documents новости о половой принадлежности супруги президента Франции очень быстро распространились в социальных сетях и были подхвачены сайтами с конспирологическими теориями и крайне правыми аккаунтами. Впоследствии первая леди Франции подала против журналистки иск о клевете.

Ранее Макрон ответил на слухи, что его жена — мужчина.

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