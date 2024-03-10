«Худшее в президентстве»: Макрон впервые ответил на слухи, что его жена — мужчина Макрон впервые прокомментировал слухи о трансгендерности жены

Эммануэль Макрон впервые отреагировал на слухи о том, что его жена Брижит — биологически мужчина. Он отметил, что это худшее, с чем ему пришлось столкнуться на посту президента. Брижит старше супруга более чем на 20 лет, он влюбился в нее еще в школе, где женщина была учительницей будущего президента.

Президент Франции Эммануэль Макрон признался журналистам, что его расстраивают слухи о трансгендерности его жены Брижит, передает французский телеканал TF1. Это первый раз, когда политик прокомментировал эту тему.

«Худшее — это ложная информация <...>, которой люди верят и расстраивают вас, в том числе в вашей личной жизни», — сказал Макрон на вопрос журналиста канала о «худших воспоминаниях в качестве президента республики».

Сначала политик ответил без упоминания супруги, однако после уточняющего вопроса признал, что имеет в виду слухи о том, что Брижит на самом деле мужчина. Политик также ответил утвердительно на вопрос, ранит ли это его.

На этом фоне Макрон призвал к укреплению «цифрового общественного порядка» в социальных сетях. Он назвал соцсети «грозным местом», где могут свободно высказываться любые «сумасшедшие», которые не видят для себя никаких правил.

Поскольку разговор происходил в Международный женский день, Макрон также высказался о феминистической борьбе за права.

«Это не борьба за [права] женщин, это борьба за [права] мужчин и женщин. Она затрагивает всех нас. Не существует общества, которое живет достойно, если нет равенства», — подчеркнул он.

По словам президента, люди «должны использовать закон и справедливость» против оскорбительного поведения. Политик добавил, что предстоит провести огромную просветительскую работу.

Теория заговора

Теории заговора в интернете утверждают, что Брижит Макрон на самом деле трансгендер по имени Жан-Мишель. Чтобы скрыть это, якобы существует целый сговор. Бывшая премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и бывшая первая леди США Мишель Обама также становились объектом подобных слухов в 2017 и 2018 годах.

Фейки, что Брижит мужчина, подкрепила в 2021 году журналистка одного из французских ультраправых журналов Наташа Рей. В серии статей она утверждала, что следила за Брижит Макрон в течение трех лет и разговаривала со «многими экспертами», которые подтвердили ее версию. Журнал, в котором работает Рей, регулярно публикует антисемитские теории заговора и материалы о тайной власти масонов.

В феврале 2022 года Брижит Макрон подала в суд на двух женщин, которые поддерживали в интернете слухи о ее трансгендерности. Одна представлялась как «медиум», другая — как «независимый журналист». Суд Парижа в марте 2023-го отклонил иск. Сторона истца требовала компенсации за «нарушение прав на личную жизнь», а в суде постановили, что это была «публичная клевета».

Это не единственный случай, когда чета Макрон становится объектом слухов. Во время президентской кампании 2017 года самому Макрону пришлось опровергать обвинения в своей гомосексуальности и предполагаемом романе с бывшим генеральным директором Radio France Матье Галле.

История любви

Брижит сейчас 70 лет, Эммануэлю — 46. Они вместе 16 лет. До этого Брижит была замужем один раз, для Макрона это первый брак. От прошлого мужа у женщины трое детей (сейчас у нее также семь внуков), своих детей у пары нет.

Брижит была школьной учительницей Макрона, преподавала французский и латинский языки. Они впервые встретились в средней школе города Амьен в 1990-х годах, когда будущему президенту страны было 16 лет. Он влюбился в будущую супругу уже тогда, в чем даже признался родителям. Те решили, что это подростковое увлечение, которое само пройдет, и только бабушка Макрона всегда поддерживала его.

В Амьене узнали о происходящем, распространились слухи, Брижит пришлось сменить школу, а Макрон уехал учиться дальше в Париж. Однако на протяжении долгих лет они переписывались и поддерживали общение. Пожениться смогли только спустя 15 лет после встречи, в 2007 году. За год до этого Брижит развелась с прошлым мужем.

«Если бы я не сделала этот выбор, я бы упустила свою жизнь. Мне очень повезло, что я замужем за таким человеком, как он [Макрон]», — позже говорила она.

Брижит отмечала, что разница в возрасте не мешает паре, они могут сами спокойно шутить об этом. Макрона она описывала как «чрезвычайно доброго человека». Сам он говорил, что пара не собирается заводить детей, но президент из-за этого не комплексует, поскольку любит детей Брижит как своих. Во время президентской кампании супруга активно поддерживала мужа.