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Журналистка из США пообещала «доказать» теорию о «трансгендерности» жены Макрона

Журналистка Оуэнс утверждает, что может доказать «трансгендерность» жены Макрона
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Patrick Semansky/Pool/Reuters

Американская крайне правая журналистка Кэндис Оуэнс на своей странице в социальной сети X пообещала представить «доказательства» конспирологической теории о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит якобы родилась мужчиной.

Она утверждает, что якобы собрала доказательства того, что женщины по имени Брижит Макрон никогда не существовало, и обещала опубликовать материалы 30 января.

По данным телеканала France 24, Оуэнс поддержала теорию о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, в марте 2024 года. В своем видео на YouTube она ссылалась на расследование другой журналистки — Наташи Рей, опубликованное во французском крайне правом журнале Faits et Documents незадолго до президентских выборов во Франции 2022 года.

Рей утверждала, что Бриджит Макрон якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Трогнё (ее девичья фамилия). После публикаций в Faits et Documents новости о половой принадлежности супруги президента Франции очень быстро распространились в социальных сетях и были подхвачены сайтами с конспирологическими теориями и крайне правыми аккаунтами. Впоследствии первая леди Франции подала против журналистки иск о клевете.

Макроны вступили в брак в 2007 году. У Брижит есть трое взрослых детей от предыдущего брака. Президент Франции младше ее на 24 года. Когда-то первая леди была его учительницей.

Ранее Макрон опроверг слухи о том, что его жена — трансгендер.

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